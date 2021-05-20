Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції розповів, на якому нині етапі переговори України та РФ щодо його зустрічі з Володимиром Путіним.

– Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом президента України і адміністрації президента РФ, – наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що пропонував президенту РФ зустріч у будь-якому місці Донбасу, а Путін у відповідь запропонував у Москві.

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Проте, на думку президента, у таких випадках зустрічі призначаються на місці конфлікту або на нейтральній території.

Водночас він висловив упевненість, що цей конфлікт на Донбасі буде завершено.

Наприкінці квітня Володимир Зеленський доручив керівнику ОП Андрію Єрмаку організувати зустріч з Володимиром Путіним.

Він тоді наголосив, що головне – це предмет розмови, а не місце.

Водночас Єрмак прокоментував можливість офіційного запрошення Путіна до Києва, зазначивши, що цей варіант виключається.