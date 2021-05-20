СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака

20 травня Печерський райсуд Києва дав офіційний дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Напередодні СБУ оголосила його у розшук: це сталося після того, як разом із Віктором Медведчуком Тарас Козак отримав повідомлення про підозру.

Їх обох звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 КК України.

Йдеться про державну зраду, а також розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Справа Медведчука та Козака

11 травня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді членам ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Як з’ясувало слідство, у 2015 році вони домовилися з російськими чиновниками щодо спільного видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря. Зазначається, що це морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ.

Також СБУ відомі факти передачі підозрюваними спецслужбам Росії відомостей, що містять державну таємницю.

13 травня Печерський районний суд Києва обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року.

Натомість судити Тараса Козака буде важче: за даними Офісу генпрокурора, нардеп переховується від правосуддя на території РФ.

За даними Медведчука, його колега перебуває на лікуванні в Білорусі.