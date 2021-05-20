Президент України Володимир Зеленський назвав великою проблемою російську паспортизацію окупованих територій.

Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками дворічної каденції на посаді глави держави.

— Велика проблема. Це точно перший крок, тому що те саме відбувалося колись у Криму, де кримчанам роздавали російські паспорти. Це велика проблема, – зазначив Зеленський.

Пріоритети для України

Під час прес-конференції Володимир Зеленський розповів про своє бачення майбутнього країни.

За його словами, один із пріоритетів за час президенства – це побудувати країну без олігархів, а також наголосив на важливості боротьби з кримінальними авторитетами та пропагандою.