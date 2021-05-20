21 травня у Верховній Раді розглянуть проект постанови про звернення до Конгресу США щодо санкцій через будівництво газопроводу Північний потік-2.

Підготувати документ до засідання спікер парламенту Дмитро Разумков доручив комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 20 травня.

– Звертаюся до профільного комітету з дорученням підготувати проект постанови до розгляду, щоб завтра після години запитань до уряду другим питанням ми могли його розглянути в стінах Верховної Ради, – сказав Дмитро Разумков.

Метою звернення парламенту до Палати представників та Сенату Конгресу США 117 скликання є зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Санкції щодо Північного потоку-2

20 травня президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції до другої річниці каденції повідомив, що зняття санкцій з російського газопроводу Північний потік-2 загрожує геополітичними змінами.

На його переконання, це буде особистою поразкою президента США Джо Байдена та перемогою Росії.

19 травня держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США вводять додаткові санкції проти чотирьох юридичних осіб та чотирьох суден, які причетні до будівництва Північного потоку-2.

Натомість санкції проти оператора проекту, його голови Матіаса Варніга, а також інших посадових осіб скасовуються.