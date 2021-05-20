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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Вишиті сукні, блузи та жакети: у чому прийшли нардепи до Ради у День вишиванки

Вишиванка- Рада

У День вишиванки 2021 народні депутати України прийшли до сесійної зали у святковому вбранні.

Фотографіями вони поділилися у соціальних мережах.

Чоловіки одягли сорочки з традиціним українським орнаментом.

Жінки ж більше експерементували над своїми образами.

Дехто з них прийшов у вишитих сукнях, жакетах, а також блузах різних кольорів та фасонів.

  • Вишиванка - Рада
  • Вишиванка - Рада
  • Вишиванка- Рада
  • Вишиванка - Рада
  • Вишиванка - Тимошенко
  • Вишиванки - Рада
  • Рада - вишиванки
  • Рада - вишиванки
  • Рада - вишиванки
  • Вишиванка - Рада
  • Вишиванка - Рада
  • Вишиванка- Рада
  • Вишиванка - Рада
  • Вишиванка - Тимошенко
  • Вишиванки - Рада
  • Рада - вишиванки
  • Рада - вишиванки
  • Рада - вишиванки
Вишиті сукні, блузи та жакети: у чому прийшли нардепи до Ради у День вишиванки / 9 фотографий
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День вишиванки

20 травня 2021 року в Україні відзначають День вишиванки.

Цього дня заведено одягати українське традиційне вбрання та вітати одне одного з цим святом. Його мета – сприяти єдності, відродженню українських традицій. Вишиванка для українців – не лише вбрання, вишиті символи містять унікальний код, зашифровані обереги та знаки.

Детальніше про історію та традиції Дня вишиванки 2021 читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.

Фото: Мар’яна Безугла, Kira Rudik, Сергій Євтушок, Геращенко Ірина, Андрій Якобчук, Олена Кондратюк

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