Епоха бідності закінчиться тоді, коли всі платитимуть податки. У цьому запевнив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.
– Епоха бідності закінчиться, коли буде дерегуляція й коли держава буде максимально діджиталізована. Усе це буде обов’язково, – пообіцяв глава держави.
Президент України погоджується, що економіка країни розвивається не дуже добре.
– Не все залежить від мене. Скажу чесно, тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Їм непросто і зі мною, з одного боку, і непросто з наповненням бюджету, – сказав Володимир Зеленський.