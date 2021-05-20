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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Зеленський сказав, коли завершиться епоха бідності в Україні

Володимир Зеленський

Епоха бідності закінчиться тоді, коли всі платитимуть податки. У цьому запевнив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

– Епоха бідності закінчиться, коли буде дерегуляція й коли держава буде максимально діджиталізована. Усе це буде обов’язково, – пообіцяв глава держави.

Президент України погоджується, що економіка країни розвивається не дуже добре.

– Не все залежить від мене. Скажу чесно, тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Їм непросто і зі мною, з одного боку, і непросто з наповненням бюджету, – сказав Володимир Зеленський.

Фото: Офіс президента

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