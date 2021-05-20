Епоха бідності закінчиться тоді, коли всі платитимуть податки. У цьому запевнив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

– Епоха бідності закінчиться, коли буде дерегуляція й коли держава буде максимально діджиталізована. Усе це буде обов’язково, – пообіцяв глава держави.

Президент України погоджується, що економіка країни розвивається не дуже добре.