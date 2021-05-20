20 травня на державному підприємстві Антонов відбулася велика прес-конференція президента України Володимира Зеленського за підсумками двох років його каденції.

Глава держави обговорив із журналістами низку важливих питань і ключові напрями роботи. Зокрема, президент назвав пріоритети для розвитку країни, розповів, коли закінчиться епоха бідності, згадав про Росію, Донбас, будівництво Північного потоку-2, резонансну справу Шеремета, а ще розповів, чи думає про другий президентський термін.

Головні тези з прес-конференції Володимира Зеленського 2021 і які висновки можна зробити – читайте у матеріалі.

Країна мрій і другий термін президентства

Володимир Зеленський розпочав прес-конференцію з промови, у якій розповів про своє бачення майбутнього країни.

Він зазначив, що хоче побудувати країну мрій, у якій не буде олігархів, і яка зможе самостійно захищати свій суверенітет, боротися з пропагандою, контрабандою і проводити потужну санкційну політику проти кримінальних авторитетів.

Також Володимир Зеленський наголосив на важливості проведення судової реформи і реалізації планів з перетворення України на державу у смартфоні.

Водночас глава держави додав, що зараз не час говорити про те, чи буде він висувати свою кандидатуру на наступних виборах президента.

Референдум щодо Донбасу і російська паспортизація

Володимир Зеленський вкотре нагадав, що війна на Донбасі – це пріоритетне питання, яке необхідно вирішити. Тому він заявив про можливість проведення всеукраїнського референдуму щодо ситуації на Сході України.

Під час прес-конференції глава держави зазначив, що найближчим часом може з’явитися одразу декілька варіантів щодо його організації.

– У нас кілька планів – A, B, C – щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей. Ми представимо на розгляд суспільства саме референдум з такою тематикою.

Володимир Зеленський не зміг уточнити, яке саме питання можуть винести на всеукраїнський референдум щодо Донбасу. Але запевнив, що “зради” точно не буде, адже він є гарантом Конституції.

Водночас політолог Володимир Фесенко, коментуючи слова глави держави, зазначив, що найголовнішим і найбільш ризикованим аспектом є саме те, яким буде формулювання питання.

Хоча президент запевнив, що крім референдуму Україна розглядає й інші варіанти повернення окупованих територій.

Згадав Володимир Зеленський і про російську паспортизацію окупованих територій, звернувши увагу на те, що це – велика проблема. Крім того, президент вважає, що такі дії Росії можуть бути першим кроком до анексії тимчасово окупованих територій.

Але, на думку політолога Володимира Фесенка, позиція глави держави щодо цього питання повинна бути більш жорсткою і принциповою.

– Російська паспортизація жителів ОРДЛО і проведення російських виборів в ОРДЛО – це гібридна анексія цих територій Росією. Це пряме порушення Мінських угод і руйнування їх політичної частини. І про це потрібно говорити дуже жорстко на всіх переговорних майданчиках, і нашим західним партнерам, – говорить він.

М’яка критика країн нормандського формату

Під час прес-конференції Володимир Зеленський згадав про нормандський формат, який є одним із майданчиків для врегулювання ситуації на Донбасі.

Зокрема, він зазначив, що Німеччина і Франція (які є його країнами-учасницями, – Ред.) протягом останнього часу недостатньо підтримують Україну.

Хоча у розмовах з президентом Франції Емануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент відчуває їхню підтримку, але, на його думку, вона повинна бути сильнішою.

– Я вважаю, що вони останнім часом трошки послаблюють свої позиції щодо Росії, – зазначив Зеленський.

Президент вважає, що це пов’язано, зокрема, з економічною ситуацією у контексті санкцій.

Зі свого боку, політолог Володимир Фесенко говорить, що критика країн-учасників нормандського формату є примітною, хоч і обережною.

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Про Путіна і підготовку зустрічі з президентом РФ

У квітні цього року Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна і запропонував йому зустрітися у будь-якій точці Донбасу, де йде війна.

Тоді у Кремлі на таку пропозицію відреагували і заявили що готові прийняти президента України у Москві, щоб обговорити розвиток двосторонніх відносин між країнами.

Але, на думку Зеленського, у таких випадках зустрічі призначаються на місці конфлікту або на нейтральній території. Зокрема, раніше він вже говорив, що Ватикан може стати ідеальним місцем для діалогу про мир.

Сьогодні ж на прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що вже розпочато розмову між Офісом президента України і Адміністрації президента РФ про організацію зустрічі президентів.

Водночас Зеленський відмовився давати характеристики Володимиру Путіну і пояснив, що у нього немає часу думати про президента РФ.

– Я думаю лише про зустріч у тому чи іншому форматі, яка може наблизити нас до закінчення війни. Тому я дуже обережно відношуся до характеристик президента Російської Федерації, – сказав він.

Тим часом Володимир Фесенко зазначив, що президент України відповів як професійний дипломат, давши зрозуміти, що тут не може бути нічого особистого, а тільки інтереси переговорів.

Кінець епохи бідності і боротьба з олігархами

На думку президента, епоха бідності в Україні закінчиться тоді, коли всі платитимуть податки і держава буде максимально діджиталізована.

Водночас Володимир Зеленський погоджується з тим, що економіка країни розвивається не дуже добре. Але він запевнив, що у цьому напрямку все залежить не від нього. Глава держави зізнався, що справді тисне на уряд, щоб українцям збільшували і мінімалку, і пенсії, але не все так просто.

– Я вважаю, що ми почали закінчення епохи корупції і я точно її закінчу. Ми чистимо вертикалі, вибудувані великим бізнесом,- сказав Зеленський.

Крім того, президент додав, що команда фахівців ретельно підходить до кожної норми закону про статус олігархів, який може з’явитися вже наступного тижня. Але Володимир Зеленський запевнив, що цим документом влада у жодному разі не хоче вбити великий бізнес, а лише позбутися впливу олігархічної системи в Україні.

Кадрові зміни і власне оточення

На прес-конференції Володимир Зеленський пояснив ситуацію, яка сталася з раптовою зміною керівництва Нафтогазу. Зокрема, він розкритикував екс-керівництво компанії за нецільове використання коштів на лобістські офіси.

Також президент звернув увагу, що компанія планувала не наповнювати бюджет, а навпаки – завдати збитків.

– Нафтогаз повинен наповнювати бюджет, згідно з обіцянками і планами. Мінус 11 млрд грн цьогоріч вони нам планували. Уряд, як головний акціонер Нафтогазу, ухвалив рішення змінити керівництво. І сьогодні поставлено безліч завдань. Я впевнений, що збитків в 11 млрд не буде, – заявив він.

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Водночас політолог Володимир Фесенко зазначив, що на питання про вплив держави на різні державні інституції (які повинні бути незалежними) і на державні компанії немає простої відповіді:

– На мій погляд, у нашій країні наразі держава не повинна відмовлятися від впливу на найбільші держкомпанії, інакше це послабить і державну політику, і створить проблеми для суспільства.

Також Володимир Зеленський розповів, що боявся дестабілізації ситуації через зміну міністра охорони здоров’я у період пандемії. Але він зауважив, що прем’єр-міністр України не міг більше працювати з Максимом Степановим.

– Я доволі довго не втручався в цю ситуацію через те, що боявся дестабілізації у ковідний час. Я був проти зміни міністра охорони здоров’я через дестабілізацію. Я знаю деталі ускладнення їхніх стосунків. І я в цій ситуації був повністю на боці прем’єр-міністра. Далі чекати було вже нікуди, – пояснив він.

Водночас Володимир Зеленський запевнив, що на державних дачах не мешкатимуть пов’язані з ним люди. Також глава держави анонсував, що незабаром планується ревізія цих будівель.

Після цього представлять концепції щодо Конча-Заспи, Пущі-Водиці та ВДНГ, у яких буде визначено, хто там мешкатиме та на яких умовах.

Також президент зазначив, що відкритим залишається питання, чи можуть чинні можновладці на час своєї каденції за ринковими цінами орендувати житло, що перебуває у державній власності.

Справа Шеремета

Не залишилась поза увагою і справа про вбивство журналіста Павла Шеремета, у якому підозрюють трьох осіб: військову медсестру Яну Дугарь, волонтера і дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко, а також музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.

30 квітня цього року Шевченківський райсуд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт Андрія Антоненка, який перебував у СІЗО найдовше – з 14 грудня 2019 року.

Водночас Юлія Кузьменко продовжить залишатися під домашнім арештом, а щодо Яни Дугарь все ще діятиме запобіжний захід у вигляді особистих зобов’язань.

Коментуючи цю резонансну справу, Володимир Зеленський зазначив, що він детально знає, що відбувається, і йому не все одно.

– Мені не все одно, якщо незаконно було засуджено цих людей. І те, що вони перебували за ґратами, мені не все одно. Якщо їх засудили незаконно, то, ви знаєте, що я серйозно говоритиму з міністром, чи може він залишитися у такій ситуації, чи – ні, – сказав глава держави.

Разом з тим, на думку Володимира Зеленського, у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета є ймовірність причетності контррозвідки Служби безпеки України. За його словами, до вбивства можуть бути причетні люди з минулої каденції.

Загалом же політолог Володимир Фесенко зазначив, що, на його думку, прес-конференція Володимира Зеленського цьогоріч була цікавішою, ніж минулого року.

– Президенту цікавіше говорити про майбутнє, зокрема про свої реформаторські плани. А журналістів більш цікавлять поточні проблеми. І це правильно і нормально. Президенту було нелегко у відповідях на багато питань. І такі жорсткі діалоги для нього необхідні, можливо, і частіше, – зазначив експерт.

Святкування Дня незалежності

Крім головних суспільно-політичних питань, на прес-конференції Володимир Зеленський не оминув увагою і ще одну важливу для України подію – святкування 30-річчя незалежності.

Зокрема, він анонсував, що заходи розраховані на три дні. Детальніше про програму святкування Дня незалежності 2021 можна прочитати у нашому матеріалі.