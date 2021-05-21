Законопроект щодо реформування у сфері містобудування має бути прийнятий незабаром. Наразі профільний Комітет ВР працює над завершальними кроками щодо оформлення законопроекту.

Про це сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Він також зазначив, що розраховує на швидке ухвалення цього проекту закону за рахунок того, що було проведено велике обговорення, зокрема вже були враховані уточнення деяких положень від Асоціації міст України.

— Цей закон – локомотив реформи, тому він дуже потрібен. Як заявив голова профільного Комітету ВР, в травні законопроект буде поданий та зареєстрований у парламенті, що дає шанси ухвалити його у червні 2021 року, – наголосив Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов зазначив також, що деякі моменти реформи вдалося втілити, не очікуючи змін до законодавства. Зокрема, у пілотному режимі запрацювала Єдина державна система у сфері будівництва, яка активно використовується та має рекордні показники з кількості сервісів для будівельного бізнесу.

Також Уряд ухвалив рішення про створення Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ), початок функціонування якої, а це й припинення роботи ДАБІ, приблизно співпадає з ухваленням нового закону.

— Наразі вже завершено конкурсний відбір на керівника ДІАМ. У 20-х числах травня, сподіваюся, його буде призначено Урядом. Після того, необхідно буде провести реєстраційні структурні процедури та набрати необхідну мінімальну кількість співробітників – 30%. Сподіваюся, це буде досягнуто найближчим часом, — зауважив міністр Олексій Чернишов.

Зазначимо, Уряд призначив Семена Юрійовича Кривоноса Головою Державної інспекції архітектури та містобудування. Відповідне рішення було ухвалено 19 травня, під час засідання Кабінету Міністрів України.