Народні депутати Верховної Ради проголосували за проект постанови №5520 про звернення до Конгресу США. Вони просять запровадити санкції проти газопроводу Північний потік-2.

За ухвалення відповідної постанови проголосували 292 народних депутати.

У документі Верховна Рада закликає Палату представників та Сенат Конгресу США використати усі можливі інструменти, передбачені американським законодавством, щоб зупинити будівництво газопроводу в межах проекту Північний потік-2.

Це пропонують зробити шляхом запровадження санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проекту, зокрема проти компанії Nord Stream AG.

Представляючи проект відповідної постанови, голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що перед Верховною Радою наразі стоїть серйозний виклик – це боротьба за нашу енергетичну незалежність і безпеку.

Адже Північний потік-2 становить політичну, економічну і енергетичну загрозу для багатьох країн світу, а не тільки для України.

Санції проти Північного потоку-2

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США скасовують санкції проти оператора Північного потоку-2 та його голови Матіаса Варніга. Натомість запроваджуються додаткові обмеження проти чотирьох юридичних осіб та чотирьох суден, які причетні до будівництва газопроводу.

Тим часом 14 сенаторів-республіканців внесли до Сенату США законопроект, в якому пропонується повернути скасовані Білим домом санкції.

Документ передбачає розширення обмежувальних заходів щодо РФ, яка стоїть за трубопроводом, і генерального директора Матіаса Варніга, а також поширення санкцій на субпідрядників будь-якої організації, яка працює на Північний потік-2.