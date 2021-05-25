Міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко розповів, кого торкнуться санкції за безоплатну приватизацію землі.

Про це він повідомив в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Йдеться не про простих громадян України, які скористалися правом безоплатної приватизації. Йдеться про людей, які, зловживаючи владою та посадовим становищем, скористалися ним десятки разів. Це коли посадові особи та члени їхніх родин, махінатори консолідували в своїх руках тисячі гектарів землі, – зазначив Роман Лещенко.

За його словами, це стосується випадків, коли земля оформлялася на мертвих душ.

Для таких махінаторів перебачене покарання – замороження активів та процесуальні заходи через суди.

Втрати землі в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів про втрати, яких зазнала держава, поки діяв мораторій на землю.

Очільник держави зазначив, що у країни фактично вкрали землю, яка дорівнює площі майже двох півостровів Крим.

Детальніше про ринок землі в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова

Фото: Роман Лещенко