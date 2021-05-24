РНБО запровадить санкції проти тих, хто займався земельними махінаціями

В Україні до людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовуватися санкції РНБО.

Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко під час форуму Україна 30. Земля.

Лещенко наголосив, що до вирішення ситуацій, коли земля була набута незаконним шляхом, залучені усі координати правоохоронної системи.

– Ми маємо призупинити усі процеси несправедливого використання, вилучення й перепродажу земель, – наголосив Лещенко.

Також Лещенко додав, що злочин щодо крадіжки землі не має строку давності.

Земельна реформа в Україні

За прогнозом радника керівника Офісу президента Тимофія Милованова, запровадження земельної реформи додасть у бюджети різних рівнів близько $2 млрд, що дорівнює приблизно 1,5% ВВП.

Також Милованов додав, що, на його думку, запропонована реформа є надто повільною та обрізаною, але все одно дасть результат.