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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Belavia скасувала рейси в Україну

Belavia скасувала рейси в Україну

Білоруська компанія Belavia скасувала рейси в Україну до 25 серпня. Раніше Україна скасувала поїздки в Білорусь через вимушену посадку літака Ryanair, після якої затримали журналіста Романа Протасевича.

Зокрема Belavia скасувала польоти в Київ, Львів, Одесу і Харків, а також у зворотну сторону.

Заборона почне діяти з 26 травня та триватиме до 25 серпня 2021 року. Нічні рейси на 25 травня до Києва та Одеси також скасували.

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Пасажири, які придбали квитки на ці рейси, зможуть повернути собі кошти або змінити дату вильоту під час терміну дії квитків.

Поїздки в Білорусь

Сьогодні вранці України припинила авіасполучення з Білоруссю. Заборона на поїздки в Білорусь почне діяти 26 травня в 00.00.

Водночас Кабмін заборонив українським авіакомпаніям здійснювати польоти у повітряному просторі Білорусі. Держприкордонслужба також повинна припинити оформлення пасажирів.

Джерело: Belavia

Фото: Pixabay

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