Білоруська компанія Belavia скасувала рейси в Україну до 25 серпня. Раніше Україна скасувала поїздки в Білорусь через вимушену посадку літака Ryanair, після якої затримали журналіста Романа Протасевича.

Зокрема Belavia скасувала польоти в Київ, Львів, Одесу і Харків, а також у зворотну сторону.

Заборона почне діяти з 26 травня та триватиме до 25 серпня 2021 року. Нічні рейси на 25 травня до Києва та Одеси також скасували.

Пасажири, які придбали квитки на ці рейси, зможуть повернути собі кошти або змінити дату вильоту під час терміну дії квитків.

Поїздки в Білорусь

Сьогодні вранці України припинила авіасполучення з Білоруссю. Заборона на поїздки в Білорусь почне діяти 26 травня в 00.00.

Водночас Кабмін заборонив українським авіакомпаніям здійснювати польоти у повітряному просторі Білорусі. Держприкордонслужба також повинна припинити оформлення пасажирів.

Джерело: Belavia