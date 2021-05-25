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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

ДБР передало першу справу про кнопкодавство нардепа до суду

владислав поляк

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування і направило до суду справу за обвинуваченням народного депутата у кнопкодавстві. ЗМІ повідомляють, що йдеться про нардепа від групи Довіра Владислава Поляка.

У ДБР зазначають, що 21 лютого 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту у сесійній залі парламенту депутат тричі проголосував замість колеги, якого тоді не було на місці.

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 3,4 млн до 5,6 млн грн, оскільки з січня неоподаткований мінімум становить 1 135 грн, – Ред).

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Кнопкодавство в Раді

У лютому цього року Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти Владислава Поляка – члена депутатської групи Довіра.

Приводом стали фото та відео, оприлюдненн у ЗМІ, на яких видно, як Поляк кнопкодавив під час голосування за поправки до закону про ринок землі.

Фото: Владислав Поляк

Джерело: ДБР

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