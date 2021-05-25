Центральна виборча комісія оскаржила рішення Верховного Суду щодо виборів в окрузі №87.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

– Після детального опрацювання рішення Верховного Суду Комісія подала апеляційну скаргу на це рішення, – йдеться у повідомленні.

Крім того, за їхніми словами, наразі немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації на окрузі №87.

У такому разі встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду.

Читайте Верховний суд визнав протиправними дії ЦВК щодо результатів виборів на 87 окрузі

Довибори до Ради

19 травня ЦВК визнала недійсним голосування на шести виборчих дільницях та встановила результати без 3 189 голосів виборців. Комісія склала новий протокол із поміткою Уточнений та визнала кандидата від Слуги народу Василя Вірастюка обраним депутатом із 14 811 голосами підтримки.

Його суперникам, Олександру Шевченку та Руслану Кошулинському, мешканці Івано-Франківщини віддали 13 942 та 13 463 голосів відповідно.

21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив дії, протокол та окремі пункти цієї постанови Комісії, а 23 травня Верховний Суд частково задовільнив позов, зокрема скасував протокол від 19 травня.

Детальніше про встановлення результатів довиборів до Ради читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ЦВК

Фото: ЦВК