Після припинення авіасполучення з Білоруссю Міністерства інфраструктури і закордонних справ України, а також Державна прикордонна служба опрацьовують варіанти, як швидко повернути додому українців.

Але щоб повернутися в Україну громадянам потрібно звернутися до дипломатичної установи України в Республіці Білорусь. Якщо ж з цим виникатимуть проблеми, то українцям рекомендують залишити заяву у контакт-центрі МЗС.

Наразі між Україною і Білоруссю виконують прямі рейси тільки дві авіакомпанії – білоруська Белавіа і українська Мотор Січ.

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Припинення авіасполучення з Білоруссю

З 00.00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Тому українським авіакомпаніям та літакам забороняється літати у повітряному просторі Республіки Білорусь.

Держприкордонслужба повинна припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів. У Кабміні пояснили, що це рішення спрямоване на гарантування безпеки польотів та пасажирів.

Оскільки 23 травня у Мінську екстрено посадили літак авіакомпанії Ryanair і затримали засновника білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на його борту.

Джерело: Украерорух