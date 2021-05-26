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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Україна зможе закуповувати оборонні товари за стандартами НАТО: Кабмін затвердив постанову

Андрей Таран

Уряд України затвердив перелік міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Це дозволить Україні закуповувати необхідні оборонні товари через спеціалізовані міжнародні організації. 

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран.

– Цей документ відкриває можливості для сил безпеки та оборони України закуповувати необхідні товари, роботи та послуги через спеціалізовані міжнародні організації, – повідомив він. 

Серед таких організацій:

  • Агентство НАТО з питань зв’язку та інформації (NATO Communications and Information Agency);
  • Агентство НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency);
  • Програма уряду США Міжнародні військові продажі (Foreign Military Sales).

Міністр додав, що це також дозволить оптимізувати витрати оборонного відомства. 

– Ухвалення постанови відкриває для України перспективу закупівлі за кордоном відсутніх на вітчизняному ринку робіт, послуг і товарів без посередників, що в загальному створить умови для оптимізації витрат оборонного бюджету, – зазначив Таран.

Він також упевнений, що це буде сприяти налагодженню взаємодії та посиленню сумісності з НАТО, а також виконанню Україною укладених міжурядових і міжвідомчих угод.

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Оборонна допомога Україні

США продовжують надавати оборонну допомогу Україні. Наприкінці квітня Міністерство оборони отримало надходження на суму $7,85 млн.

Їх направлять на вдосконалення управління і зв’язку, а також запасних частин і агрегатів до автомобілів, медичного обладнання.

Джерело: Міноборони

Фото: УНІАН

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