Переговори щодо ситуації на Донбасі, які раніше проходили у Мінську, можна перенести до Швейцарії чи Фінляндії.

Таку тезу озвучив очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук через ситуацію із зупинкою літака та затриманням опозиціонера Романа Протасевича у столиці Білорусі та реакцією світу на цей інцидент.

– На мій погляд, переговори мають бути обов’язково перенесені, тому що той режим, який сьогодні у Білорусі встановив самопроголошений президент-диктатор Лукашенко, і сама кримінально-політична ситуація не дозволяють вважати Білорусь можливим майданчиком для продовження переговорів, – заявив Леонід Кравчук.

Він запропонував нові країни, де можуть зустрічатися учасники переговорів.

– На мою думку, це має бути нейтральна країна: скажімо, Швейцарія, може бути, Фінляндія. Якщо в Росії є якісь пропозиції, їх також треба обговорити, тому що це має бути спільне рішення, а не рішення лише України, – додав очільник української делегації у Тристоронній контактній групі.

Переговори щодо Донбасу

Нині тривають переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Однак сторонам поки не вдається вирішити конфлікт.

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Джерело: Суспільне