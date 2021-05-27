Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова залежить від кількості робочих днів, але зазвичай за місяць він заробляє від 38 до 42 тис. грн.

Про це спікер парламенту повідомив в ефірі одного з українських радіо, зазначивши, що народним депутатам потрібно працювати за ті зарплати, на які вони йшли.

– По-перше, 40 тис. грн — це не маленька заробітна плата. По-друге, всі знали, на які кошти вони йдуть. Так, в бізнесі я отримував більше. Але я розумів, що в мене є, скажімо так, фінансова подушка, яка мені дозволить працювати на цій посаді, не залазячи до когось в кишеню, – пояснив він.

Середня зарплата в Україні

За рік розмір номінальної заробітної плати (з урахуванням премій, надбавок, відрахувань) в Україні збільшився на 1,6 тис. грн.

Тому у січні 2021 року середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 12 337 грн.

Найвищі виплати у січні отримали українці, які працюють у сфері фінансів та страхування. У середньому це 24 095 грн.