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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Разумков розповів, яку зарплату отримує на посаді голови Верховної Ради

дмитро разумков

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова залежить від кількості робочих днів, але зазвичай за місяць він заробляє від 38 до 42 тис. грн.

Про це спікер парламенту повідомив в ефірі одного з українських радіо, зазначивши, що народним депутатам потрібно працювати за ті зарплати, на які вони йшли.

– По-перше, 40 тис. грн — це не маленька заробітна плата. По-друге, всі знали, на які кошти вони йдуть. Так, в бізнесі я отримував більше. Але я розумів, що в мене є, скажімо так, фінансова подушка, яка мені дозволить працювати на цій посаді, не залазячи до когось в кишеню, – пояснив він.

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За рік розмір номінальної заробітної плати (з урахуванням премій, надбавок, відрахувань) в Україні збільшився на 1,6 тис. грн.

Тому у січні 2021 року середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 12 337 грн.

Найвищі виплати у січні отримали українці, які працюють у сфері фінансів та страхування. У середньому це 24 095 грн.

Джерело: Новое время

Фото: УНІАН

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