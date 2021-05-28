Міністерство закордонних справ Білорусі назвало умову скасування індивідуального ліцензування на імпорт українських товарів.

За словами першого заступника міністра МЗС Олександра Гур’янова, ліцензування на імпорт знімуть, якщо Україна перегляне заходи, яких вжила щодо продуктів Білорусі.

– Ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони і де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників, – сказав Гур’янов.