Народний депутат від фракції Слуга народу Максим Пашковський заявив, що в його службову квартиру в столиці вдерлися невідомі та вкрали документи і кореспонденцію.

Про це Пашковський заявив у Facebook та додав, що очікує негайної реакції правоохоронних органів.

Пашковський також повідомив, що при проникненні в квартиру були зламані дверні замки та пошкоджена сигналізація.

Щоб уникнути будь-яких провокативних дій з боку злочинців, відкрито заявляю, що у моєму помешканні ніколи не зберігалося та не зберігається жодних наркотичних речовин, вогнепальної зброї, вибухонебезпечних речовин, – написав нардеп.

Обшуки в будинку Кличка

18 травня до будинку, в якому проживає міський голова Києва Віталій Кличко із обшуками прийшли озброєні правоохоронці.

У цей момент Кличко перебував на тренуванні, а згодом правоохоронні органи повідомили, що обшуки дійсно проводились у цьому будинку, але не стосувались мера Києва і були в іншій квартирі.