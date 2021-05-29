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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Нардеп від Слуги народу заявив, що до його службової квартири вдерлись невідомі

Нардеп від Слуги народу заявив, що до його службової квартири вдерлись невідомі

Народний депутат від фракції Слуга народу Максим Пашковський заявив, що в його службову квартиру в столиці вдерлися невідомі та вкрали документи і кореспонденцію.

Про це Пашковський заявив у Facebook та додав, що очікує негайної реакції правоохоронних органів.

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Пашковський також повідомив, що при проникненні в квартиру були зламані дверні замки та пошкоджена сигналізація.

Щоб уникнути будь-яких провокативних дій з боку злочинців, відкрито заявляю, що у моєму помешканні ніколи не зберігалося та не зберігається жодних наркотичних речовин, вогнепальної зброї, вибухонебезпечних речовин, – написав нардеп.

Обшуки в будинку Кличка

18 травня до будинку, в якому проживає міський голова Києва Віталій Кличко із обшуками прийшли озброєні правоохоронці.

У цей момент Кличко перебував на тренуванні, а згодом правоохоронні органи повідомили, що обшуки дійсно проводились у цьому будинку, але не стосувались мера Києва і були в іншій квартирі.

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