Україна готується ввести санкції проти пособників режиму Лукашенка

МЗС України передало у Верховну Раду список осіб, які є пособниками режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, заявив заступник очільника відомства Євгеній Єнін.

В ефірі одного з українських телеканалів Єнін розповів, що МЗС вже підготувало новий пакет санкцій проти деяких громадян Білорусі.

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За словами Єніна, санкції можуть торкнутись осіб, які причетні до фальсифікації білоруських виборів і репресій проти мирних громадян. Також політик висловив надію, що РНБО розгляне поданий список якомога швидше.

Протидія режиму Лукашенка

З 00.00 години 29 травня Україна закриває свій повітряний простір для літаків, зареєстрованих на території Білорусі.

Відповідне рішення 28 травня ухвалив Кабінет міністрів України, а виконання доручення поклав на Мінінфраструктури та Украерорух.

Наразі уряд напрацьовує оперативні рішення для того, щоб відкрити нові транзитні авіамаршрути, а також розраховує на підтримку міжнародних партнерів.