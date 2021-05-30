Путін зруйнував Мінські угоди: Клімкін щодо паспортизації Донбасу

Російська Федерація знищила Мінські угоди після того, як її президент схвалив паспортизацію жителів окупованих територій Донбасу.

На думку колишнього голови МЗС України Павла Клімкіна, Київ повинен розробити нову стратегію щодо звільнення непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.

– Мінські угоди зруйнував особисто Путін. Я постійно на цьому наголошую. Нам потрібен новий підхід щодо деокупації Донбасу. Старі методи більше не працюють, – заявив Клімкін.

Він додав, що українські дипломати мають будь-яким способом завадити погодженню президентом США Джо Байдена плану Путіна щодо продовження дії Мінських угод.

Покарання українців через подвійне громадянство з РФ

Верховна Рада повинна розробити закон, який би передбачав відповідальність за отримання громадянами України паспортів РФ.

На думку екс-міністра закордонних справ Павла Клімкіна, в іншому випадку Володимир Путін використовує цих людей, щоб дестабілізувати ситуацію.

Він також зазначив, що РФ також може видавати громадянам України свої паспорти таємно.