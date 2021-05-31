Справа Медведчука: СБУ перенесла допит Порошенка

Допит народного депутата Петра Порошенка як свідка у кримінальній справі щодо Віктора Медведчука та Тараса Козака перенесли.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. За його словами, допит політика перенесли на іншу дату цього тижня.

Служба безпеки України викликає Порошенка як свідка кримінального провадження щодо народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, яких, зокрема, підозрюють у державній зраді.

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Медведчука та Козака підозрюють за ст. 111 та ст. 438 КК України. Якщо їхню провину доведуть, тоді їм може загрожувати позбавлення волі.

Порошенко не з’явився на допит

27 травня СБУ також викликала народного депутата Петра Порошенка як свідка у цьому кримінальному провадженні, проте він тоді не зявився на допит.

З цієї причини СБУ переносила допит Порошенко у кримінальному провадженні щодо Медведчука та Козака на 31 травня.