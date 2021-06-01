Буде повномасштабна війна: Зеленський про можливу спробу РФ зробити наземний коридор до Криму

Спроба Росії побудувати наземне сполучення з тимчасово окупованим Кримом може закінчитися повномасштабною війною.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

– Якщо, для прикладу, ми говоримо про коридор до Криму, то це означає, що не можна буде заховати цю ситуацію за “громадянським конфліктом”. Це буде відкрита повномасштабна війна, – зазначив він.

За словами президента, Україна дуже занепокоєна спробою Росії побудувати наземне сполучення з окупованим Кримом чи спробою отримати територію північніше Криму.

Крім того, зараз РФ блокує Азово-Чорноморський регіон своїми кораблями, порушуючи міжнародне право.

Також Володимир Зеленський не виключає, що може бути ескалація з боку окупованого Донбасу. Але Україна розглядає усі варіанти і готується до таких кроків.

Ескалація на Донбасі

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що ймовірність повномасштабного вторгнення з боку Росії зменшилася і війни не буде.

За словами президента, Україна не хоче війни, але заради миру вона повинна мати сильну і боєздатну армію. На його думку, саме вона є запорукою стабільності, гарантією спокою і того, що ні у кого не з’явиться думки забрати у нашої держави щось легко.