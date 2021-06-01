1 червня відбудеться чергове пленарне засідання депутатів Верховної Ради України.

У першому читанні якого народні обранці розглянуть питання щодо внесення змін до законодавчих актів з приводу процедури банкрутства, до закону про засади державної регіональної політики та до Податкового кодексу стосовно добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.

На порядок денний зокрема винесли законопроект про кредитні спілки, а також проекти законів про внесення змін до статті про адміністративні правопорушення, зміни до деяких законів щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях та законопроект про страхування.

У другому читанні вирішиться доля законопроектів про обмеження обігу пластикових пакетів, про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період карантину, а також щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.

Також на розгляд будуть винесені два законопроекти з пропозиціями від президента:

Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю;

Закон України Про внесення змін до Закону України Про запобігання корупції щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів.

Президентський університет

31 травня Володимир Зеленський повідомив про те, що незабаром в Україні з’явиться так званий президентський університет.

У ньому готуватимуть фахівців, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту держави, а вся освіта буде безкоштовною.