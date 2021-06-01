В Україні зміниться процедура банкрутства під час карантинних обмежень, запроваджених внаслідок пандемії Covid-19. Відповідний законопроект 1 червня ухвалила Верховна Рада у першому читанні.

Проект закону передбачає внесення змін до низки законодавчих актів, що регулюють окремі процедури банкрутства.

На період карантину збори кредиторів можуть проводитися у режимі відеозв’язку. Для підтвердження особи необхідно буде надати документи та засвідчити електронний підпис. Також збори кредиторів можуть відбутися шляхом опитування.

Законопроект №4409 встановлює чіткі терміни для погашення вимог кредиторів та усунення можливості зловживань з боку арбітражного керуючого. Відповідно до документа, суд може продовжити терміни проведення засідання за власною ініціативою, за клопотанням комітету кредиторів, арбітражного керуючого або ж кредитора.

Також документ врегульовує питання поводження з майном банкрута після закриття провадження.

Рада заборонила пластикові пакети

1 червня народні депутати також підтримали законопроект щодо заборони пластикових пакетів в Україні. Відповідно до документа, закладам харчування, торгівлі та надання послуг забороняється розповсюджувати пластикові пакети.

За порушення вводиться штраф до 3,4 тис. грн.