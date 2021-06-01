Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Рада ухвалила закон щодо зміни процедури банкрутства на період карантину

Верховная Рада

В Україні зміниться процедура банкрутства під час карантинних обмежень, запроваджених внаслідок пандемії Covid-19. Відповідний законопроект 1 червня ухвалила Верховна Рада у першому читанні.

Проект закону передбачає внесення змін до низки законодавчих актів, що регулюють окремі процедури банкрутства.

На період карантину збори кредиторів можуть проводитися у режимі відеозв’язку. Для підтвердження особи необхідно буде надати документи та засвідчити електронний підпис. Також збори кредиторів можуть відбутися шляхом опитування.

Законопроект №4409 встановлює чіткі терміни для погашення вимог кредиторів та усунення можливості зловживань з боку арбітражного керуючого. Відповідно до документа, суд може продовжити терміни проведення засідання за власною ініціативою, за клопотанням комітету кредиторів, арбітражного керуючого або ж кредитора.

Також документ врегульовує питання поводження з майном банкрута після закриття провадження.

Рада заборонила пластикові пакети

1 червня народні депутати також підтримали законопроект щодо заборони пластикових пакетів в Україні. Відповідно до документа, закладам харчування, торгівлі та надання послуг забороняється розповсюджувати пластикові пакети.

За порушення вводиться штраф до 3,4 тис. грн.

Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка