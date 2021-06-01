Підконтрольний російським окупантам так званий Верховний суд Криму заочно засудив до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, окупанти також призначили Чубарову 200 тис. рублів штрафу та 200 годин виправних робіт.

Усе це – за організацію багатотисячного мітингу кримських татар та проукраїнських активістів під стінами парламенту АРК, який відбувся 26 лютого 2014 року.

Омбудсмен наголосила, що “від початку цього судилища Рефат Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини”.

За її словами, цей вирок є черговим свідченням, що РФ продовжує політику переслідування та репресій українських громадян.

Денісова закликала міжнародних партнерів відреагувати на цей факт та посилити тиск на країну-агресора.

Вирок українському політв’язню в Криму

У травні 2021 року той самий “Верховний суд Криму” незаконно засудив українця Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі нібито за те, що передавав Україні секретні дані Російської Федерації.

Він відбуватиме покарання у колонії суворого режиму, а після закінчення терміну політв’язню призначили адміністративний нагляд на один рік.