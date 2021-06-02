Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

23,8 тис. грн: в Україні штрафуватимуть за продаж ліків малолітнім

Аптека

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №5123-1, який передбачає встановлення штрафів за продаж та доставку лікарських засобів малолітнім особам (зокрема й через інтернет).

Йдеться про покарання в розмірі 6,8 – 13,6 тис. грн. Якщо порушення повториться протягом року, суми зростуть до 13,6 – 23,8 тис. грн.

Розгляд справ щодо продажу ліків покладуть на суди. Правоохоронні ж органи відповідно до запроваджених змін будуть уповноважені складати відповідні адміністративні матеріали.

Нововведення має бути закріплене в статті 42-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка