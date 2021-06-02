КШЕ анулює контракт з Укроборонпромом: Милованов про звинувачення у корупції

Президента Київської школи економіки Тимофія Милованова обрали новим головою наглядової ради Укроборонпрому.

2 червня під час прем-конференції з приводу призначення в Укроборонпромі Милованов розповів, що КШЕ анулює підписаний контракт та зробить аналітику безкоштовно. Таким чином Милованов відповів на звинувачення у корупції.

— Щодо Укроборонпрому. Є дійсно підписаний контракт, який наразі анульований, через те, що створено сприйняття недоброчесності. Ми боремося не лише з фактичними проблемами, а й зі сприйняттям у суспільстві. На жаль, це сприйняття створив зовсім необґрунтовано Юрій Бутусов, який відмовляється виходити на дебати, щоб можна було захиститися від тих наклепів. Але час все розставить на свої місця, – сказав Милованов.

Річ у тім, що дочірнє підприємство Спецтехноекспорт, що входить до концерну Укроборонпром, 20 травня уклало угоду з КШЕ. Остання мала провести ринкові дослідження вартістю 1,68 млн грн.

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Відповідне замовлення КШЕ зробили за день до того, як її президент Тимофій Милованов увійшов до складу наглядової ради Укроборонпрому. Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що “школа Милованова отримала хабар від Укроборонпрому”.

Він звернув увагу, що торги провели 20 травня – “конкурентів на торгах не було, а закупівлю провели в одного учасника”, а вже 21 травня Милованова указом президента ввели в наглядову раду концерну.