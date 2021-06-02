2 червня 302 депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали за основу законопроект 4634, яким передбачено до 10 років в’язниці за службову недбалість, яка спричинила смерть людини.

Ініціатори законопроекту пропонують доповнити статтю 367 Кримінального кодексу України і діяння, яке спричинило смерть людини, карати позбавленням волі від п’яти до 10 років.

Разом із тим, особу позбавлятимуть права обіймати посади чи займатися діяльністю до трьох років.

Крім того, на неї можуть накласти штраф від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Смерть 3-річної дитини через недбалість поліцейської

У травні в Харкові старшому інспектору ювенальної превенції патрульної поліції, через недбалість якої загинула 3-річна дитина, призначили умовне покарання, терміном один рік.

Восени 2017 року інспектор не розглянула своєчасно звернення від Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про те, що 3-річному хлопчику загрожує небезпека через систематичні побої батька.

Через два тижні після звернення дитина померла в лікарні після чергового жорстокого побиття.

Детальніше про смерть 3-річної дитини через недбалість поліцейської читайте в матеріалі Фактів ICTV.