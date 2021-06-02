Народні депутати України зберуться на пленарне засідання Верховної Ради у середу, 2 червня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.
Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 2 червня 2021 року.
Засідання Верховної Ради IX скликання – порядок денний
Серед іншого, народні депутати розглянуть:
- проект закону №5099 про антидопінгову діяльність у спорті;
- внесення змін до Закону України Про захист прав споживачів щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді;
- законопроект щодо саморегулювання господарської та професійної діяльності;
- проект закону №4539 про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій;
- проект закону №0085 про вихід з угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць СНД в галузі захисту прав споживачів;
- проект закону №0092 про ратифікацію Конвенції про угоди про вибір суду;
- законопроект щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами.
Рада заборонила пластикові пакети
1 червня народні депутати також підтримали законопроект щодо заборони пластикових пакетів в Україні. Відповідно до документа, закладам харчування, торгівлі та надання послуг забороняється розповсюджувати пластикові пакети.
За порушення вводиться штраф до 3,4 тис. грн.