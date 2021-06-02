Народні депутати України зберуться на пленарне засідання Верховної Ради у середу, 2 червня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.

Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 2 червня 2021 року.

Засідання Верховної Ради IX скликання – порядок денний

Серед іншого, народні депутати розглянуть:

проект закону №5099 про антидопінгову діяльність у спорті ;

; внесення змін до Закону України Про захист прав споживачів щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді ;

; законопроект щодо саморегулювання господарської та професійної діяльності;

проект закону №4539 про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України , що звертаються за вчиненням консульських дій;

, що звертаються за вчиненням консульських дій; проект закону №0085 про вихід з угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць СНД в галузі захисту прав споживачів;

– учасниць СНД в галузі захисту прав споживачів; проект закону №0092 про ратифікацію Конвенції про угоди про вибір суду ;

; законопроект щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами.

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Рада заборонила пластикові пакети

1 червня народні депутати також підтримали законопроект щодо заборони пластикових пакетів в Україні. Відповідно до документа, закладам харчування, торгівлі та надання послуг забороняється розповсюджувати пластикові пакети.

За порушення вводиться штраф до 3,4 тис. грн.