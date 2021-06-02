Глава держави Володимир Зеленський запропонував вибудувати новий формат санкціної політики щодо Росії. За його словами, раніше введені санкції Євросоюзу та США вже не працюють.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з сенаторами США.

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Президент запропонував не просто тиснути на Кремль, а змінити політику санкцій.

– Нинішні санкції з боку ЄС та США на сьогодні вже не працюють – Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території та загрожуючи Європі. Весь цивілізований світ не може цього дозволяти. Тому я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкційної політики, – сказав Зеленський.

Він також наголосив на важливості продовження політики санкцій щодо Росії, поки її влада не припинить агресивні дії.

Санкції ЄС проти Росії

Раніше Рада ЄС продовжила контрсанкції проти громадян Російської Федерації.

Вони діятимуть до 18 травня 2022 року включно.

Детальніше про санкції проти Росії читайте на Фактах ICTV.