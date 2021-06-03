Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що законопроект про деолігархізацію захистить українське суспільство від деструктивного впливу олігархів. За його словами, текст законопроекту опублікують, ймовірно, вранці 3 червня.

– Коли законопроект буде ухвалено, норми закону забезпечать захист суспільства від деструктивного впливу олігархів. Від того, що вони використовують ресурси, які сконцентрували, для шантажу держави та маніпулювання інтересами суспільства, – заявив Подоляк.

Він зазначив, що великий бізнес не повинен впливати на політиків і купувати політичні рішення, а олігархічна система політики повинна бути ліквідована.

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За його словами, законопроект про деолігархізацію не є єдиним, який перетворить олігархів на звичайних великих бізнесменів. Він працюватиме в комплексі з іншими, вже наявними законодавчими актами, і тими, які ще розробляються.

– Україна повинна отримати посилені антимонопольні правила та правила цивілізованого лобізму, які існують у всіх розвинених демократичних державах. Президент вже говорив, що не хоче загнати в глухий кут великий бізнес. У всіх відповідних суб’єктів буде час для того, щоб перейти до системи цивілізованих правил, – додав Подоляк.

Він також зазначив, якщо якісь олігархічні структури протидіятимуть цьому, вони отримають негайну відповідь від держави.

Законопроект про олігархів

Сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради так званий законопроект про олігархів.

Законопроект №5 599 передбачає запобігання загрозам національній безпеці від надмірного впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, тобто олігархів.

Фото: Михайло Подоляк