Російського політтехнолога Шувалова не пустили в Україну

В аеропорту Бориспіль прикордонники розвернули росіянина, відомого політтехнолога Ігоря Шувалова, оскільки є заборона на його в’їзд в Україну терміном на 5 років.

У Держприкордонслужбі повідомили, що громадянин РФ Ш. 1969 року народження летів в Україну авіарейсом з Дубая.

Під час паспортного контролю з’ясувалося, що росіянин намагається потрапити в Україну, попри заборону держорганів на його в’їзд.

Тому політехнологу, який раніше співпрацював з одним із українських телеканалів, відмовили в пропуску та відправили зворотним рейсом.

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За даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Шувалова, якого ще у 2017 році видворили з України та заборонили в’їзд на 5 років.

Російському блогеру заборонили в’їзд в Україну на три роки

Наприкінці квітня 2021 року російському блогеру Сергію Пинзарю заборонили в’їзд в Україну на 3 роки через незаконне відвідування окупованого Криму в 2016-му.

Він брав участь у популярних реаліті-шоу Дом-2 і Свадебный размер-2.

Під час розмови з прикордонниками росіянин підтвердив факт перебування на окупованому півострові.