В Україні можуть змінитися правила, які регулюють розміщення зовнішньої реклами в містах, на вулицях і автошляхах.

Відповідний законопроект №5094 в першому читанні ухвалила Верховна Рада. За проголосували 334 народних депутати.

Мета документу

Автор проекту закону про зовнішню рекламу – заступник голови ВР Олена Кондратюк.

Вона пояснила, що метою документу є впорядкування хаосу у зовнішній рекламі в українських містах, а також консолідація всіх норм щодо зовнішньої реклами в одному базовому законі.

Окрема увага в документі приділяється захису від засилля реклами історичних частин міст України.

Також у законопроекті чітко прописані вимоги видачі дозволів для розміщення будь-якої зовнішньої реклами.

Що зміниться

У разі ухвалення законопроекту про зовнішню рекламу також з’явиться декілька нововведень.

Так, усі білборди, бігборди, рекламні щити і сітілайти отримають власні QR-коди.

За допомогою них громадяни зможуть дізнатися, кому належить та чи інша рекламна конструкція та хто є замовником реклами на ній.

Після ухвалення законопроекту, за словами Олени Кондратюк, кількість зовнішньої реклами в Україні зменшиться на 50%.