Саміт лідерів країн НАТО 14 червня пройде без участі України, але якщо на ньому дозволять виступити президенту Володимиру Зеленському – це буде очевидний знак для Києва, що Альянс і ЄС на його боці.

Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час онлайн-заходу Стратегія реінтеграції України для її східних регіонів.

За його словами, якщо на саміті буде розмова про виклики, зокрема й агресію Російської Федерації, “то в разі ініціативи країн-учасників ЄС і країн НАТО запропонувати виступити президенту України Зеленському з брифінгом на 15 хвилин – це буде очевидний знак всьому світу, що Росії протистоїть цивілізований альянс НАТО і ЄС”.

Водночас екс-посол США в Україні Вільям Тейлор висловив сподівання, що Зеленського запросять для можливої розмови з президентом США Джо Байденом перед його зустріччю з Володимиром Путіним.

Чому Україну не запросили на саміт НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому саміт лідерів країн НАТО 14 червня пройде без представників України та Грузії.

За його словами, саміт буде досить короткий – один день не передбачає участі країн-партнерів.

Генсек зазначив, що наступного разу, можливо, буде більше часу.