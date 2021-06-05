Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Главу Мінекономіки Любченка ввели до складу РНБО – указ

Олексій Любченко

Першого віце-прем’єра – міністра економіки Олексія Любченка ввели до персонального складу Ради національної безпеки і оборони.

Президент Володимир Зеленський 4 червня підписав указ №227 Про зміну в складі РНБО.

Документ набуває чинності з дня його опублікування.

Олексія Любченка 20 травня призначено першим віце-прем’єром – міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Його кандидатуру підтримала Верховна Рада.

На цій посаді він змінив Ігоря Петрашка, який керував Мінекономрозвитку трохи більше року – з 17 березня 2020 року. Народні депутати проголосували за його звільнення 18 травня.

До цього, з 29 квітня 2020-го, Любченко очолював Державну податкову службу України.

Фото: ДПС

Джерело: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка