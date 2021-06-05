Першого віце-прем’єра – міністра економіки Олексія Любченка ввели до персонального складу Ради національної безпеки і оборони.

Президент Володимир Зеленський 4 червня підписав указ №227 Про зміну в складі РНБО.

Документ набуває чинності з дня його опублікування.

Олексія Любченка 20 травня призначено першим віце-прем’єром – міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Його кандидатуру підтримала Верховна Рада.

На цій посаді він змінив Ігоря Петрашка, який керував Мінекономрозвитку трохи більше року – з 17 березня 2020 року. Народні депутати проголосували за його звільнення 18 травня.

До цього, з 29 квітня 2020-го, Любченко очолював Державну податкову службу України.

Фото: ДПС