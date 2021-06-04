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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Програму дій уряду на розгляд Ради можуть внести в кінці червня – Любченко

олексій любченко

Програму дій уряду на розгляд до Верховної Ради можуть подати в кінці червня.

Про це під час години запитань у парламенті повідомив міністр економіки і перший віце-прем’єр Олексій Любченко.

– Я сподіваюся, що буде можливість подати Програму уряду в кінці червня, яка передбачатиме точки фінансового зростання, драйвери, які його розвиватимуть, і забезпечить економічне зростання в Україні принаймні на найближчі три роки – зазначив він.

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Разумков про Програму дій уряду

Напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що уряд України не має необхідності в затвердженому парламентом плані дій. Оскільки, на його думку, станом на сьогодні ситуація змінюється надто стрімко.

За словами Разумкова, кожне міністерство зобов’язане самостійно визначити параметри своєї ефективності, а потім щотижня звітувати про їх виконання у парламенті під час години запитань до уряду.

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