Очільниця підкомітету з держбезпеки і оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, нардеп від Слуги народу Ірина Верещук в ефірі одного з телеканалів назвала чотири головні теми, які виносяться на розгляд Ради національної безпеки і оборони 4 червня. Це запровадження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, співробітництво з НАТО, земельна реформа та безпекові питання щодо Криму та Донбасу.

– Буде питання щодо санкцій проти режиму Лукашенка. Також я знаю, що стоятиме питання НАТО. У нас є національний план дій. Дуже сподіваюся, що буде введено рішення РНБО указом президента, де будуть визначені і відповідальні, і дедлайни, – наголосила вона.

Серед можливих тем Верещук також назвала земельне питання, оскільки з 1 липня в Україні стартує ринок землі, питання щодо Криму та Донбасу.

Порядок денний засідання РНБО 4 червня

За два дні до засідання у Раді національної безпеки та оборони повідомили, що в порядку денному загалом вісім питань, які вже затвердив президент України Володимир Зеленський.

Одним з них стане поглиблення співпраці з НАТО, а також звіти щодо виконання рішень РНБО. Більше жодної конкретики.