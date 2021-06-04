Володимир Зеленський розповів про успіхи виконання рішень Ради національної безпеки та оборони, які стосуються санкцій проти так званих злодіїв у законі та кримінальних авторитетів.

Після засідання РНБО 4 червня президент звернувся до українців:

– Шановні громадяни України, я дуже хочу, щоб настав час, коли засідання РНБО проходитимуть не раз на тиждень, а раз на рік, а у порядку денному буде лише один пункт – Україні ніхто і ніщо не загрожує. Саме з цією метою ми продовжуємо щоденну роботу, активний захист нашої держави і відновлення справедливості. А різні ніхто і ніщо, які роками завдавали країні великих збитків і болючих ударів, отримують у відповідь великі неприємності і болючі санкції.

Зеленський, зокрема, повідомив, що за три тижні шістьом злодіям у законі оголошено підозру, 12 видворено з України, інші – перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу.

– Тобто вдалося фактично досягти нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію в Україні, – наголосив глава держави.

Рішення РНБО 4 червня

На засіданні 4 червня Рада національної безпеки і оборони розгляла вісім питань. Серед них і звіт про виконання санкцій відносно злодіїв у законі і кримінальних авторитетів.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на початку 2021 року в Україні перебувало 34 людини з таким статусом, а зараз не залишилося жодного.

Водночас з 111 кримінальних авторитетів залишилося 42. Щодо них зараз йде процедура видворення з країни.

Детально про рішення РНБО читайте на Фактах ICTV.