У селах Конча-Заспа та Пуща-Водиця найбільшою проблемою є використання об’єктів держвласності незрозумілими особами з незрозумілих підстав.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

– На минулому засіданні РНБО я доручив провести аудит всіх державних земель та будинків, а також встановити повний перелік їхніх мешканців, – сказав глава держави.

За його словами, сьогодні стало відомо про перші результати.

Відтак найближчим часом перші 20 осіб, серед яких екс-міністри, генпрокурори та інші високопосадовці, будуть вислані з держбудинків.

– Хочу підкреслити: ці 20 осіб на вихід є першими і далеко не останніми, – наголосив Зеленський.

Окрім того, у своєму зверненні до українців Зеленський розповів про успіхи виконання рішень РНБО, які стосуються санкцій проти так званих злодіїв у законі та кримінальних авторитетів.