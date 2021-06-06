Через Україну: Ердоган поскаржився Зеленському на Путіна

Президент Росії Володимир Путін погрожував Туреччині продовженням заборони на авіасполучення між країнами, якщо Анкара не припинить підтримувати Україну та не відмовиться продавати державі ударні безпілотники Байрактар.

За словами джерел, про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поінформував президента України Володимира Зеленського під час їхньої зустрічі, що відбулася в квітні.

Головна причина заборони авіасполучення між Москвою та Анкарою полягала в купівлі Україною турецьких безпілотних літальних апаратів. Але в Кремлі запевняли, ніби ці заходи було пов’язано лише з серйозною епідеміологічною ситуацією в Туреччині.

У підсумку Москва продовжила обмеження на авіаперельоти до країни до 21 червня. За попередніми підрахунками, через дії Росії туристична галузь Туреччини втратить понад два мільярди доларів.

Відповідь Туреччини на претензії РФ

1 червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у відповідь на претензії Росії сказав, що Анкара продаватиме безпілотники Києву в рамках угоди, що було підписано багато років тому.

Голова зовнішньополітичного турецького відомства додав, що торгові відносини між двома конкретними країнами не мають хвилювати третю державу.

Чавушоглу також наголосив, що його країна мовчить щодо постачання російських ракет до Сирії, хоча в цьому факті навіть не сумнівається.