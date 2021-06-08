Держсекретар США Ентоні Блінкен сумнівається, що зустріч американського президента Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна поліпшить відносини США і Росії. Він вважає, що результат переговорів не буде відомий відразу після саміту.

Він наголосив на важливості збереження стратегічної стабільності, контролю над озброєннями, а також вирішення інших питань в інтересах обох держав. За словами Блінкена, зустріч Байдена та Путіна буде перевіркою цієї пропозиції з американської сторони.

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Водночас держсекретар США не має оптимізму щодо результатів майбутньої зустрічі.

– Я не можу сказати, оптимістично я ставлюся чи ні до результатів цього тесту, але важливо це зробити, – заявив він.

Блінкен також сказав, що результат, швидше за все, не буде відомий відразу після зустрічі лідерів США та Росії.

Зустріч Байден-Путін

У швейцарській Женеві 16 червня відбудеться зустріч президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Лідери обговорять низку питань, зокрема агресію РФ проти України.

Раніше в Білому домі заявили, що не розраховують на результативність зустрічі, рішення всіх проблем і викликів у відносинах між країнами.