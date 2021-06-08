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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Держсекретар США сумнівається, що зустріч Байдена та Путіна поліпшить відносини країн

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен сумнівається, що зустріч американського президента Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна поліпшить відносини США і Росії. Він вважає, що результат переговорів не буде відомий відразу після саміту.

Він наголосив на важливості збереження стратегічної стабільності, контролю над озброєннями, а також вирішення інших питань в інтересах обох держав. За словами Блінкена, зустріч Байдена та Путіна буде перевіркою цієї пропозиції з американської сторони.

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Водночас держсекретар США не має оптимізму щодо результатів майбутньої зустрічі.

– Я не можу сказати, оптимістично я ставлюся чи ні до результатів цього тесту, але важливо це зробити, – заявив він.

Блінкен також сказав, що результат, швидше за все, не буде відомий відразу після зустрічі лідерів США та Росії.

Зустріч Байден-Путін

У швейцарській Женеві 16 червня відбудеться зустріч президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Лідери обговорять низку питань, зокрема агресію РФ проти України.

Раніше в Білому домі заявили, що не розраховують на результативність зустрічі, рішення всіх проблем і викликів у відносинах між країнами.

Джерело: White House

Фото: Getty Images

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