Глава Євроради Шарль Мішель обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним Україну. Також політики обговорили відносини РФ і Євросоюзу.

– Голова Мішель пояснив позицію Європейської ради з приводу відносин Росії і ЄС… Відносини між сторонами перебувають у поганому стані. Така ситуація, так само як і подальше погіршення відносин, не вигідні жодній зі сторін, – зазначили в прес-службі Європейської ради.

Мішель також нагадав Путіну, що ЄС підтримує територіальну цілісність України. Також вони обговорили тему посадки літака Ryanair в Мінську та затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

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Крім того, глава Євроради зазначив, що лідери ЄС під час переговорів у травні засудили незаконні, провокаційні та підривні дії Росії щодо ЄС, членів ЄС та інших країн.

Розмова Зеленського і Байдена

Сьогодні відбудеться телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена.

Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, політики обговорять питання безпеки та уточнять партнерські позиції щодо ситуації на українському Донбасі.

Президенти України та США проведуть розмову перед зустріччю Байдена з Путіним, яка повинна відбутися у Женеві 16 червня.