В Україні висадять 1 млрд дерев протягом трьох років у межах проекту Зелена країна. Про це 7 червня повідомив президент України Володимир Зеленський на форумі Україна 30. Екологія. Під час виступу він відписав відповідний указ.

– Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету – за 10 років збільшити площі лісів на 1 млн га. Задля цього протягом трьох років ми прагнемо висадити в Україні 1 млрд дерев.

Президент підкреслив, що реформ лісової галузі в Україні не було практично 50 років. Тому Зеленський планує зміну системи управління лісами та запровадження європейських практик.

Також президент розповів про зміну правил продажу деревини, які унеможливлюватимуть корупцію на ринку.

Заборона пластикових пакетів

У понеділок, 7 червня, Володимир Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів. 1 червня його ухвалив парламент.

Документ встановлює штрафи за розповсюдження пластикових пакетів.