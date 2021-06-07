В українського політв’язня Меджита Абдурахманова, якого безпідставно утримують у російському СІЗО та звинувачують в участі у організації Хізб ут-Тахрір, сильно погіршився стан здоров’я.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та додала, що прохання про медичну допомогу ігноруються працівниками ростовського СІЗО.

Наразі Меджит Абдурахманов має дуже сильні болі в спині через які не може самостійно пересуватись.

За словами Денісової, для того, щоб затриманий зміг потрапити на судове засідання йому ввели місцеву анестезію та доправили до суду за допомогою медичного засобу пересування.

Згідно з правилами поводження з ув’язненими, які затверджені економічною та соціальною радами ООН, таке поводження із людиною трактується як нелюдське і розцінюється як тортури, наголосила Денісова.

– Звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав Меджита Абдурахманова – забезпечити доступ до медичних послуг, – додала політик.

Цькування українського політв’язня

Український політв’язень Геннадій Лимешко, якого утримують у російській колонії, піддається систематичним цькуванням з боку працівників установи через прийняття ісламу.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з питань прав людини Людмила Денисова та зазначила, що адміністрація колонії погрожує відправити Геннадія Лимешко воювати до Сирії.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова