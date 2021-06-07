Росія домінує на всьому Чорному морі: Зеленський про посилення безпеки

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічей із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном і американськими сенаторами обговорював збільшення військової допомоги українській стороні. Також йшлося про посилення безпеки на Чорному й Азовському морях.
Про це сказав глава держави в інтерв’ю іноземному виданню.
– У мене була особиста зустріч із американськими сенаторами і держсекретарем Штатів. Ми обговорювали можливе збільшення військової допомоги, – заявив Зеленський.
Як пояснив український лідер, під час зустрічі також йшлося про посилення безпеки в Чорному та Азовському морях, уздовж берегової лінії.
Адже, на думку глави держави, там наша позиція, досить слабка.
– Росія фактично домінує на всьому Чорному морі. Це правда, і ми це визнаємо. Тому ми хотіли б мати у цьому районі серйозну силу для захисту нашої країни і кордонів, тільки в оборонних цілях, – наголосив він.
Водночас Зеленський додав, що було обговорено і низку інших питань, які стосуються допомоги Україні у сфері безпеки.
Так, нещодавно сенатори-демократи США Джин Шахін і Кріс Мерфі, а також сенатор-республіканець Роб Портман приїхали до України.
На початку травня до Києва приїжджав Ентоні Блінкен. Він зустрічався із Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Окрім того, у інтерв’ю Зеленський повідомив, що він закликав негайно вирішити питання щодо вступу України до НАТО.
Він наголосив, що українці дедалі менше вірять у те, що їхня країна стане членом Північноатлантичного Альянсу, і це є великою проблемою.
Джерело: Axios