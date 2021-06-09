Майже півтори сотні народних депутатів у травні отримали загалом 2 937 400 грн компенсації за оренду житла або номера в готелі.

Апарат Верховної Ради оприлюднив список із 144 нардепів, які скористалися правом отримання компенсації вартості оренди житла або винайму номера в готелі.

Найбільшу суму отримав нардеп від Слуги народу Дмитро Припутень – 78 тис. грн, оскільки це за чотири місяці – з січня по квітень.

По 39 650 грн (за січень і квітень) виплатили Олені Вінтоняк та Дмитру Микиші, 39,5 тис. грн – Анатолію Драбовському та 38 350 грн отримав Андрій Богданець.

В усіх інших сума компенсації становить в межах 20 тис. грн.

Декларації чиновників за 2020

31 березня завершився термін подання е-декларацій. Чиновники і депутати здивували не лише матеріальними статками, а й подекуди духовними багатствами.

Детальніше про декларації чиновників за 2020 рік – на Фактах ICTV.