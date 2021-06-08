Після уточнення дипломатичних формулювань у заяву Офісу президента за підсумками розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена внесли адекватні правки.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, розмова між президентами була довірливою та з цілком конкретним визначенням тих чи інших ризиків.

– Первинний післярозмовний стейтмент (офіційний звіт або ствердження, – Ред.) був зроблений із загальної атмосфери розмови президентів і висловлених усних формулювань. Зокрема тих, які стосувалися подальшої можливої логістики вступу нашої країни до НАТО, – повідомив політик.

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Радник керівника Офісу президента наголосив, що тема Північноатлантичного альянсу спекулятивна, оскільки використовується у пропаганді сторонами, що не зацікавлені у просуванні української держави до НАТО.

– Вже трохи пізніше почалися консультації сторін щодо уточнення саме дипломатичних формулювань. На мій погляд, абсолютно адекватні правки. Немає жодних істотних підсумкових розбіжностей, – наголосив він.

Зеленський про розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розмову з Джо Байденом, яка відбулася 7 червня. За його словами, Байден запевнив його у підтримці України.

Зеленський зазначив, що дуже задоволений розмовою, оскільки вона була чіткою. Водночас голова держави наголосив, що є багато питань, які потрібно обговорити з президентом США у майбутньому.