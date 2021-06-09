Агресія РФ на Донбасі і Північний потік-2: Зеленський поговорив з Трюдо

Канада підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також солідарна з нашою державою у протидії тривалій агресії РФ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у телефонні розмові з президентом України Володимиром Зеленським.

– Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну, – наголосив він.

Також співрозмовники обговорили практичну взаємодію між країнами з метою підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО і скоординували позиції з ключових питань порядку денного напередодні проведення самітів Групи семи та Північноатлантичного альянсу, які відбудуться найближчим часом.

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Крім того, Володимир Зеленський розповів Джастіну Трюдо про ситуацію на Сході та біля кордонів України, зазначивши, що зі 105 тис. військових Росія відвела від кордону лише 11 тис. Тому він наголосив на необхідності збереження міжнародного тиску на РФ, щоб досягти реального прогресу в мирному врегулюванні.

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що проект Північний потік-2 є політичною зброєю Росії, яка зміцнить її як гравця на світовій мапі.

Крім того, Україна та Канада домовились посилити координацію зусиль у справі катастрофи літака МАУ в Ірані.

Також президент України запросив прем’єр-міністра Канади відвідати Київ в серпні і взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності.

Розмова Байдена і Зеленського

7 червня відбулася розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена, під час якої президент США також запевнив, що відстоюватиме суверенітет України.

Крім того, він запросив президента України відвідати Білий дім вже влітку цього року. Чого очікувати від переговорів Зеленського і Байдена – читайте у нашому матеріалі.